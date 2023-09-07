Илон Маск: Starlink создавался для просмотра кино, а не наведения дронов

Маск: Starlink создавался для просмотра кино, а не наведения дронов Фото: REUTERS

Изначально проект Starlink создавался для просмотра кино, а не наведения дронов. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в своей биографии, отрывки которой процитировал телеканал CNN.

— Как я в этом конфликте? Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов, — заявил Маск в биографии.

Ранее Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о том, что украинское наступление провалилось, а виновным во всей ситуации стали Соединенные Штаты. Свое согласие предприниматель выразил под публикацией аналитика в социальной сети X.

Также Маск поддержал и мнение американского писателя Майкла Шелленбергера о том, что президент США Джо Байден — угроза для всей демократической системы государства.