Илон Маск согласился с мнением аналитика Меркулиса о провале наступления Украины. Фото: REUTERS

Предприниматель Илон Маск выразил согласие с мнением аналитика из Великобритании Александра Меркуриса о том, что наступление ВСУ провалилось.

Маск одним словом поддержал позицию Меркуриса, который также указал на действия США, которые привели к украинскому кризису.

«Точно!», - написал Маск в социальной сети Х под постом бизнесмена Сакса, который опубликовал часть подкаста Меркуриса.

Ранее Украина обвинила инструкторов НАТО в провале наступления. После множества неудач, руководство украинской армии приняло решение «действовать по-своему», игнорируя западных советников.

Напомним, WSJ писала, что американские чиновники, а также политики стран Запада надеялись, что наступление ВСУ нанесет урон российской армии и позволит принудить Россию к переговорам к этой зиме, однако это оказалось маловероятным.

Также сообщалось, что Запад обдумывает подготовку ВСУ к наступлению в 2024 году.