МВД Австрии заявило, что не намерено выдавать Украине мужчин призывного возраста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Австрии заявило, что страна не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщило издание Exxpress.

«Мы никогда не стали бы это делать», - сказал представитель МВД.

В ведомстве пояснили, что такое решение стало бы «массовым посягательством» на суверенитет Австрии.

По информации Exxpress, в стране в настоящее время живут около 14 тысяч граждан Украины, которые годны к военной службе.

Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые незаконным путем покинули страну после начала специальной военной операции. Сообщалось, что страна уже выдала Украине тех граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Евросоюз.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Европы депортировать на родину мужчин-украинцев призывного возраста.

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