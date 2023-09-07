Американский наемник Вандайк: ВСУ предпримут попытку наступления летом 2024 года с помощью F-16 Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) летом 2024 года предпримут еще одну попытку наступления. Сделают они это с помощью истребителей F-16. Такое мнение выразил наемник из США Мэттью Вандайк.

«Авиация будет. F-16 уже в пути. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», - сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он добавил, что российские минные поля, возведенные в прошлом году, очень сильно усложнили задачи, стоящие перед ВСУ.

По мнению эксперта аналитического центра RAND Corporation Самуэля Чарапа, передача Украине американских истребителей F-16 не повлияет на ход конфликта. Чарап назвал единственным возможным вариантом для Украины - это сесть за стол переговоров и пойти на уступки России.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал наступление ВСУ. Он заявил, что это была не пробуксовка, а провал. Глава российского государства также выразил надежду на то, что дальнейшие попытки наступления украинской армии также окажутся провальными.