Минфин США оценил заблокированные активы России в 280 млрд долларов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заблокированные на Западе активы России оцениваются в 280 миллиардов долларов, сообщает Министерство финансов США.

«Общая стоимость активов оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть из которых хранится в Европейском союзе», – сказано на сайте ведосмтва.

В Минфине США отметили, что западные страны обязались удерживать активы России, пока она «не возместит ущерб, который причинила Украине».

Как писал сайт KP.RU, в Белом доме заявляли, что российские активы в Соединенных Штатах, Италии, Германии, Франции и Великобритании будут заморожены до выплаты компенсации Украине.

Между тем Министерство юстиции Соединенных Штатов намерено добиться передачи Украине замороженных активов России на сумму более одного миллиарда долларов, Ведомство добивается от Конгресса США разрешения использовать замороженные российские средства «на благо украинского народа».

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