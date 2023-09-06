Блинкен: США видят хороший прогресс в наступлении Украины

Энтони Блинкен неожиданно отозвался о провальном наступлении ВСУ Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего двухдневного визита в Киев заявил, что в Вашингтоне видят "хороший прогресс" в украинском наступлении. Слова американского чиновника приводит сайт CNN.

"Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении. Это очень воодушевляет", - сказал Блинкен.

"И мы также намерены продолжать работать с нашими партнерами, пока они строят и восстанавливают сильную экономику, сильную демократию. Все это необходимо для того, чтобы Украина не только выжила, но и процветала в будущем, и чтобы у Украины был сильный партнер в лице США", - заключил представитель Белого дома.

Пока в США говорят об успехе украинского наступления, реальные факты показывают обратное. Так, Министерство обороны РФ накануне сообщило, что начиная с 4 июня ВСУ потеряли 66 тысяч человек. За три месяца свыше 7 тысяч единиц военной техники врага было уничтожено.

Кроме того, о провале наступления проговорился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кадровые перестановки в министерстве обороны Украины не менее громко кричат о проблемах. На место Алексея Резникова будет назначен Рустем Умеров, завербованный США.

Президент России Владимир Путин также неоднократно заявлял, что попытка киевского режима совершить наступление, - это "не пробуксовка, а провал".