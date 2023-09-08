Рогов: ВСУ уперлись в оборону и провалили блицкриг на Запорожском направлении

Рогов: ВСУ уперлись в оборону и провалили блицкриг в Запорожской области Фото: REUTERS

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что блицкриг в Запорожской области, на который так надеялось командование ВСУ, провалился.

“Украинские боевики, напичканные западной военной техникой, рассчитывали на достижение военной победы в короткие сроки. Но их блицкриг превратился в блицкрик. ВСУ уперлись в первую линию обороны и перемалываются нашими подразделениями”, — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Также он добавил, что за три месяца широкомасштабного наступления украинские войска смогли совсем немного продвинуться в серой зоне и предполье, однако понесли колоссальные потери и уже вынуждены переходить к тактике карусели из-за полного истощения резервов, предназначенных для атак на Запорожском направлении.

Ранее аналитик разведывательного управления Минобороны США Тренд Мол отмечал, что Вашингтон недооценил глубину российской обороны и насколько сложно будет ВСУ в попытках ее преодолеть.

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