Офицер Дэвис: политика Вашингтона приведет к гибели десятков тысяч украинцев Фото: REUTERS

Бывший офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что намерение Вашингтона поддерживать киевский режим “столько, сколько потребуется”, приведет к гибели еще десятков тысяч украинцев и потере территорий.

“Продолжение конфликта не сводится к тому, чтобы отправлять Киеву еще больше денег и очередную партию танков, бронетранспортеров и гаубиц. Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию”, — написал подполковник в статье для 19FortyFive.

Также он добавил, что провалом текущего наступления ВСУ доказали неспособность победить в противостоянии с Россией. Поэтому дополнительная помощь Запада также не поможет Киеву переломить ход конфликта и лишь приведет к еще большим жертвам.

Офицер Дэвис и до начала наступления ВСУ предупреждал, что украинские войска даже теоретически не способны вытеснить Россию с уже занятых позиций, несмотря на смелые заявления президента Зеленского.

Тем временем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что потери ВСУ за время конфликта к концу года могут перейти отметку в 500 тысяч человек.