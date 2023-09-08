Российские бойцы подбили второй танк Challenger 2

Британский танк Challenger 2. Фото: Shutterstock

Российские войска подбили второй танк Challenger 2 в Запорожской области. Такое заявление в пятницу, 8 сентября, сделал врио главы региона Евгений Балицкий.

«Два вот вышли … Их отработали „Корнетом“, в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они себя никак не показывают. „Корнеты“ взяли их легко, наши ребята отработали два танка», - заявил врио главы региона в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, на данный момент четыре Challenger находятся под Степногорском, а два - в Орехове.

Напомним, первый британский танк Challenger 2 в ходе спецоперации российские военные уничтожили в минувший вторник, 5 сентября в ходе боевых действий под Работино в Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, на следующий день, 6 сентября, новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил заявления об уничтожении в зоне проведения спецоперации танка Challenger 2. Кроме того, глава военного ведомства сообщил, что Соединенное Королевство не собирается направлять на замену новую боевую машину.