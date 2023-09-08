Мишустин сообщил, что за семь месяцев рост ВВП в России превысил два процента

Мишустин заявил, что за семь месяцев рост ВВП превысил 2 процента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Показатели ВВП свидетельствуют о том, что экономический рост в России закрепился. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе совещания о проекте федерального бюджета на трехлетку.

"С третьего квартала 2023 года в России наметился экономический рост, мы видим, что он закрепился", - заявил глава кабмина.

Мишустин добавил, что, согласно оценке Минэкономразвития, в июле ВВП в годом выражении стал выше прошлогоднего уровня сразу на пять процентов. А уровень двухлетней давности повысился почти на один процент.

"В целом за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2 процента", - заключил премьер-министр России.

Ранее в августе Мишустин заявил, что экономика России прошла адаптацию к вызовам и показала устойчивый рост. KP.RU рассказал, за счет чего выросла российская экономика.