ФСБ вычислила украинца, который прибыл в Калининград для сбора данных для Польши

Сотрудники ФСБ выявили украинца, который собирал данные для Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба безопасности совместно с пограничниками вычислила гражданина Украины, который прибыл в Калининград с целью сбора информацию для Агентства внутренней безопасности Польши. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства ФСБ.

Украинец 1996 года был предупрежден о недопустимости шпионажа на территории России, что предусмотрено статьей 276 УК РФ (шпионаж).

"В ближайшее время указанное лицо будет выдворено за пределы Российской Федерации с последующим запретом въезда на значительный срок", - сообщает пресс-служба ФСБ.

Ранее KP.RU сообщал, что в августе сотрудники правоохранительных органов Великобритании задержали троих граждан Болгарии из-за того, что те якобы шпионили в пользу РФ.

Кроме того, в Эстонии был в обвинен в госизмене лидер общественного движения "Вместе" Айво Петерсон, который в феврале этого года посетил Донецк.