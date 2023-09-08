Посол Польши Садось: ЕК не нашла путей использования замороженных активов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия (ЕК) не продвинулась в деле поиска путей использования замороженных в Евросоюзе российских активов. Об этом рассказал посол Польши при ЕС Анджей Садось.

«К сожалению, должен признать, что по этому вопросу не делается почти ничего», - заявил Садось в интервью радиостанции RMF24.

По информации издания, Евросоюз думает над тем, чтобы использовать проценты, которые накопились от российских активов, при этом не трогая сами активы. Польша же надеется на полную конфискацию данных средств в надежде компенсировать с них прием украинских беженцев. Часть денег Варшава хочет потратить на развитие энергетической инфраструктуры, так как столкнулась со сложностями после отказа от российских энергоносителей.

Однако, по данным RMF24, против конфискации российских активов выступают Европейский центральный банк и ряд стран Евросоюза, которые боятся, что такое решение приведет к снижению доверия к европейской валюте.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК в течение лета планирует внести предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Она подчеркивала, что для использования этих активов ЕК разработает новый механизм поддержки за счет использования бюджета Евросоюза, рассчитанного до 2027 года.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее рассказывал, что правительство и Банк России подготовили проект указа об обмене иностранных активов на российские. Он уточнял, что на первом этапе планируется разблокировать счета около 100 млрд рублей, подлежащих розничным инвесторам.