Еврокомиссия рассмотрит использование доходов от активов РФ для помощи Украине

Фон дер Ляйен: ЕК внесен предложение по использованию российских активов для восстановления Украины Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в течение лета планирует внести предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Она подчеркнула, что для использования этих активов ЕК разработает новый механизм поддержки за счет использования бюджета Евросоюза, рассчитанного до 2027 года.

“Механизм будет финансироваться тремя путями: с помощью грантов из бюджета ЕС, кредитов, привлеченных на рынках капитала, и в конечном итоге из доходов от иммобилизованных российских активов”, — отметила фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины.

Напомним, ранее власти Евросоюза пришли к выводу, что они не смогут законно изъять замороженные российские активы и им придется сосредоточиться на временном использовании этих средств.

При этом издание Die Welt, ссылаясь на неопубликованный документ Еврокомиссии, сообщило, что юристы ЕК считают необходимым вернуть России замороженные в Европейском союзе активы Центробанка РФ сразу после окончания конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что все заблокированные российские активны должны быть немедленно разморожены без каких-либо дополнительных условий. По его словам, нынешними действиями страны, заморозившие российские активы, нарушают не только нормы международного права, но и даже свои собственные законы.