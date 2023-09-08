«Здоровья вам!»: Путин вышел к прихожанам у Дивеевского монастыря

Путин вышел к прихожанам, собравшимся у Дивеевского монастыря Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 8 сентября, вышел к собравшимся у Дивеевского женского монастыря россиянам.

Десятки прихожан собрались у монастыря в Нижегородской области. Глава государства остановил кортеж и вышел к ним. Собравшиеся желали президенту здоровья.

«Владимир Владимирович, можно вам руку пожать?» - обратился к Путину один из присутствующих.

Российский лидер выполнил просьбу и пожелал мужчине всего хорошего.

Ранее Путин раскрыл тайну своего крещения. Глава государства заявил, что в детстве его крестил отец Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом президент РФ рассказал в ходе своего визита в Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе.

Сайт KP.RU писал, что 23 августа 2023 года Путин вышел к жителям поселка Поныри в Курской области. Собравшиеся пожимали главе государства руку и благодарили его за то, что он посетил их поселок. А одна из женщин даже поцеловала президента, признавшись ему в любви и пожелав здоровья.