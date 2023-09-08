МИД России вызвал посла Армении Арутюняна из-за недружественных шагов Еревана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России после серии недружественных шагов Еревана. Об этом в пятницу, 8 сентября, проинформировало российское дипломатическое ведомство.

«В МИД России был вызван посол Армении в Москве B. В. Арутюнян, которому сделано жесткое представление», - сказано в заявлении МИД РФ.

Говоря о недружественных шагах, в министерстве пояснили, что это запуск в Армении процесса ратификации Римского статута МУС, передача супругой премьер-министра Никола Пашиняна гумпомощи киевскому режиму, а также проведение военных учений с участием США.

Также Арутюняну передали ноту протеста из-за оскорбительных слов в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Помимо этого, была выражена озабоченность ситуацией с задержанием в Армении блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна.

Ранее Захарова заявляла, что Россия запросила у Армении объяснений по ситуации с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в армянском парламенте.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы властей Армении провести совместные военные учения с США. По его словам, это вызывает настороженность в Кремле, особенно с учетом нынешней геополитической ситуации.