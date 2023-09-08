Колумбийский наемник заявил, что сражается за ВСУ из-за низкой пенсии на родине Фото: REUTERS

Наемник из Колумбии Орландо, которые сражается за Вооруженные силы Украины (ВСУ), рассказал, что из его страны едут на Украину, так как на его родине у военных маленькая пенсия. Такое заявление он сделал в интервью испанской газете El Mundo.

«К сожалению, колумбийские военные не ценятся в нашей стране. Пенсия солдата с 20-летним стажем составляет около 200 евро в месяц. На это в Колумбии не проживешь», - пояснил наемник.

По данным издания, Орландо является ветераном одного из элитных подразделений Колумбии, а его стаж составляет почти 20 лет.

Ранее издание ABC News писало, что американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины, были шокированы жестоким боем и прочностью обороны российских войск.

Сайт KP.RU разбирался в том, сколько иностранных наемников было на Украине. По данным Минобороны РФ, с начала СВО на территорию Украины прибыли 11675 наемников из 84 стран мира. По информации ведомства, российская армия уничтожила почти 5000 иностранных боевиков. Примерно столько же сбежали.