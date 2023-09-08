Зампред генсека ООН: мы не просили снять санкции с России ради зерновой сделки Фото: REUTERS

Организация объединенных наций не пытается добиться снятия или обхода санкций, введенных в отношении России, ради возобновления зерновой сделки. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Интерпретация информации в статье Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно», - подчеркнул Хак в ходе брифинга.

Он отметил, что никакой речи о снятии санкций с РФ не идет, напомнив, что российские продовольствие и удобрения исключены из ограничительных режимов. По его словам, в ООН ищут пути увеличения экспорта зерна из двух стран таким образом, чтобы он работал в условиях существующих санкций.

Ранее газета Bild со ссылкой на конфиденциальное письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе российского МИД Сергею Лаврову сообщила, что всемирная организация готова выполнить любые условия России для возобновления зерновой сделки.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Гутерришу стоит сначала выполнить обещания по зерновой сделке, а уже потом предлагать новые решения.