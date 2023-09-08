Минюст РФ признал иноагентом лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова Фото: Кирилл Мишин

Министерство юстиции России дополнило реестр иностранных агентов еще шестью фамилиями. В список вошел музыкант, участник группы «Порнофильмы» Владимир Котляров*. Информация об этом в пятницу, 8 сентября, была опубликована на сайте ведомства.

«В. А. Котляров* открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», - сказано в заявлении Минюста РФ.

По данным ведомства, музыкант также занимался деятельностью, направленной на формирование антироссийских взглядов и негативно высказывался в отношении россиян.

Министерство также включило в реестр социолога Николая Митрохина*.

Сайт KP.RU писал, что ранее Министерство юстиции Российской Федерации дополнило список иностранных агентов, включив в него солиста группы «Би-2» Егора Бортника* (Лева Би-2)*.

Ранее ведомство включило в реестр иноагентов лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского*. Отмечалось, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины, участвовал в сборе средств для помощи Киеву, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении россиян.

* лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом