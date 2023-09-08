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НовостиОбщество8 сентября 2023 19:23

Минюст РФ признал иноагентом лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова

Список, помимо музыканта, пополнили еще пять фамилий
Екатерина КОСОБОКОВА
Минюст РФ признал иноагентом лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова

Минюст РФ признал иноагентом лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова

Фото: Кирилл Мишин

Министерство юстиции России дополнило реестр иностранных агентов еще шестью фамилиями. В список вошел музыкант, участник группы «Порнофильмы» Владимир Котляров*. Информация об этом в пятницу, 8 сентября, была опубликована на сайте ведомства.

«В. А. Котляров* открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», - сказано в заявлении Минюста РФ.

По данным ведомства, музыкант также занимался деятельностью, направленной на формирование антироссийских взглядов и негативно высказывался в отношении россиян.

Министерство также включило в реестр социолога Николая Митрохина*.

Сайт KP.RU писал, что ранее Министерство юстиции Российской Федерации дополнило список иностранных агентов, включив в него солиста группы «Би-2» Егора Бортника* (Лева Би-2)*.

Ранее ведомство включило в реестр иноагентов лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского*. Отмечалось, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины, участвовал в сборе средств для помощи Киеву, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении россиян.

* лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом