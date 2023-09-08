Запорожская АЭС временно сократит персонал из-за военной активности ВСУ Фото: REUTERS

Запорожская атомная электростанция (АЭС) временно существенно сократит численность своего персонала из-за возросшей военной активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

«Команда экспертов МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС приняла решение временно сократить численность персонала на объекте до минимального уровня в течение ближайших нескольких дней, опасаясь роста риска военных действий в регионе», - сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты агентства, которые находятся на Запорожской АЭС, сообщили, что за последнюю неделю слышали многочисленные взрывы. Команда МАГАТЭ рассказала, что, начиная с прошлой субботы, за три дня произошло около двух десятков взрывов, а затем за ними последовало еще несколько.

Ранее администрация Энергодара сообщила, что 7 сентября 2023 года украинские войска нанесли удар беспилотниками по городу. Несколько БПЛА врезались в верхние этажи 14-этажного жилого дома.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее рассказывал об обнаружении нескольких противопехотных мин на периферии периметра Запорожской атомной электростанции. По словам Гросси, взрывоопасные предметы были обнаружены экспертами во время осмотра площадки и являются противопехотными минами направленного действия.