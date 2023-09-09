Al-Arabiya: Не менее 93 человек погибли при землетрясении в Марокко

Не менее 93 человек погибли при землетрясении в Марокко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко, погибли по меньшей мере 93 человека.

По информации телеканала Al-Arabiya, 73 человека погибли в провинции Эль-Хауз рядом с Мараккешем. О жертвах среди россиян пока неизвестно.

Как передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение произошло в 80 километрах от Марракеша.

Напомним, в марте этого года как минимум три человека погибли в результате землетрясения в Эквадоре. Землетрясение магнитудой 6.7 балла произошло в 59 километрах от города Гуаякиль на глубине 80 километров.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Кособоков сообщал, что землетрясения могут провоцироваться Луной. Когда она находится на своём ближайшем расстоянии до Земли, то гравитационная сила больше обычного, объяснил ученый.