Симоньян призвала предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предъявить «какой-то серьезный ультиматум» Западу из-за снарядов с обедненным ураном для Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что Киев не остановится на их использовании.

«Не будет той красной линии, которую они не готовы перейти. Кроме единственной существующей красной линии - это будет угроза им самим. Я сейчас имею в виду Запад … Дальше будет только хуже. Пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум», - заявила она в эфире программы «Своя правда» на НТВ.

Симоньян отметила, что страны Запада стараются истощить Россию «на износ».

Напомним, Вашингтон собирается поставить Киеву боеприпасы с ураном к моменту передачи танков Abrams. В Пентагоне заявили, что тяжелую технику могут доставить украинским войскам уже этой осенью.

В Кремле, тем временем, предупредили Белый дом о последствиях использования таких снарядов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вся ответственность будет полностью лежать на США.