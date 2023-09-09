Sky News: цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников Фото: REUTERS

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что Запад добился всего, что мог в текущем конфликте на Украине, поэтому цели Киева и его союзников больше не совпадают. По мнению военного, страны Запада все больше будут сомневаться в способности киевского режима добиться поставленных ранее целей.

“Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников”, — приводит телеканал Sky News выдержку из статьи вице-маршала ВВС.

Белл добавил, что Запад ранее считал Россию угрозой, но в данный момент ситуация изменилась и западным странам пора сосредоточиться на решении внутренних проблем. При этом, подчеркнул военный, Киев продолжает настаивать на своей способности добиться всех целей, однако скептицизм Запада по этому поводу только растет.

Ранее бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано также заявлял, что американская разведка знает о провале текущего наступления ВСУ, но Вашингтон продолжает скрывать это от своих граждан.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупреждал, что из-за нежелания Белого дома признать свое поражение российская армия может дойти и до западных границ Украины, тем самым поставив точку в конфликте.