Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Вашингтон лжет о прогрессе ВСУ в наступлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон обманывает общественность своими заявлениями об успешности наступления ВСУ.

В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина якобы вернула 50 процентов ранее утраченных территорий, а во время недавнего визита в Киев сказал, что видит "настоящий прогресс" наступления ВСУ.

“Настоящий прогресс? Тони, посмотри на карту! Лучше посмотри на "прогресс", не совершенный Украиной”, — возмутился аналитик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джонсон добавил, что американское правительство не понимает глубину обороны и тактику российской армии.

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано ранее отмечал, что американская разведка имеет правдивые отчеты о провале наступления ВСУ, но по указке руководства ЦРУ до Белого дома доходит лишь “приятная” информация.

Тем временем украинские войска за три месяца не добились успехов ни на одном из направлений, потеряв в безуспешных атаках более 66 тысяч солдат и более 7 тысяч единиц военной техники.