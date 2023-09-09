Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию саммита в Нью-Дели Фото: REUTERS

Лидеры стран «Большой двадцати» (G20) приняли итоговую декларацию проходящего в Нью-дели саммита, признав различие оценок относительно ситуации на Украине среди членов организации.

В документе также говорится о том, что страны – члены организации выступают против применения ядерного оружия, указывая на решающее значение «мирного разрешения конфликтов и диалога».

Кроме того, декларации призвали соблюдать принципы международного права, в том числе «территориальную целостность и суверенитет».

Как писал сайт KP.RU, лидеры стран «Большой двадцати» (G20) призвали реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО), а также заявили о необходимости полностью осуществить зерновую сделку.

Принято решение, что следующие саммиты «Большой двадцати» пройдут в Бразилии (2024), а также ЮАР (2025) и США (2026);