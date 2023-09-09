Экс-разведчик Риттер: армия Украины находится на грани краха Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в ходе широкомасштабного наступления ВСУ уже исчерпали все обученные кадровые резервы и больше не могут продолжать активные боевые действия.

“Украинская армия на грани краха. <…> Дни ВСУ сочтены. Если боевые действия продолжатся, мы увидим падение ВСУ ранней осенью”, — сказал военный в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По мнению Риттера, решение украинских властей призывать в армию людей с психическими расстройствами, туберкулезом и вирусными гепатитами доказывает плачевное состояние ВСУ. Разведчик добавил, что от таких солдат не будет толку на поле боя и они могут лишь создать проблем оставшимся боевым подразделениям.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что участившиеся сообщения о массовом дезертирстве в рядах ВСУ и общем недовольстве граждан политикой киевского режима поставили Украину на грань коллапса, который может произойти еще до неизбежного контрудара российских военных.

Бывший американский разведчик Тони Шаффер подчеркивал, что киевский режим отправил на передовую уже всех, кого мог, и теперь вынужден набирать в армию подростков и стариков, повторяя путь нацистской Германии.