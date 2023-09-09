FT: декларация G20 стала ударом по странам Запада из-за формулировок по Украине Фото: REUTERS

Итоговая декларация саммита «Большой двадцатки», который проходит в Индии, оказалась ударом для стран Запада из-за отсутствия консенсуса по поддержке Украины. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«Это заявление стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину», - проинформировало издание.

Газета подчеркивает, что формулировки относительно украинского вопроса в декларации говорят об отсутствии глобального консенсуса в поддержку Украины.

Ранее лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию проходящего в Нью-Дели саммита, признав различие оценок относительно ситуации на Украине среди членов организации.

Позже стало известно, что половина стран «Большой двадцатки» отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Об этом в Нью-Дели, отвечая на вопрос KP.RU, рассказала шерпа России в G20 Светлана Лукаш.