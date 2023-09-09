Мужчина погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тело мирного жителя нашли в Куйбышевском районе Донецка после обстрелов со стороны украинской армии. Об этом в субботу, 9 сентября, проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Донецк, Куйбышевский район. По улице Стратонавтов обнаружено тело мужчины», - сказано в заявлении центра.

Кроме того, по официальным данным, в Киевском районе города на территории рынка был ранен мужчина.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибла женщина.

Президент России Владимир Путин, комментируя удары украинской армии по жилым кварталам и гуманитарным объектам, подчеркивал, что в таких действиях нет военного смысла.