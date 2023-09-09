Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 сентября 2023 16:31

Мужчина погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

В Киевском районе города также был ранен мирный житель
Екатерина КОСОБОКОВА
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Мужчина погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тело мирного жителя нашли в Куйбышевском районе Донецка после обстрелов со стороны украинской армии. Об этом в субботу, 9 сентября, проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Донецк, Куйбышевский район. По улице Стратонавтов обнаружено тело мужчины», - сказано в заявлении центра.

Кроме того, по официальным данным, в Киевском районе города на территории рынка был ранен мужчина.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибла женщина.

Президент России Владимир Путин, комментируя удары украинской армии по жилым кварталам и гуманитарным объектам, подчеркивал, что в таких действиях нет военного смысла.