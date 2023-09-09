Шмыгаль заявил, что Запад предоставил Украине помощи на 30 млрд долларов в 2023

Запад предоставил в 2023 году Украине помощи на 30 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала 2023 года страны Запада предоставили Украине помощи на 30 миллиардов долларов, заявил глава правительства республики Денис Шмыгаль.

«За восемь с половиной месяцев этого года Украина получила 30 миллиардов долларов от международных партнеров», – сказал он в ходе выступления на экономическом форуме в Киеве.

Кроме того, по словам премьер-министра Украины, страна имеет конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с Международным валютным фондом, Евросоюзом, Норвегией, Японией и другими странами «Большой семерки». Как отметил Шмыгаль, финансирование западными государствами помогает Киеву оплачивать расходы на Вооруженные силы Украины.

Напомним, Венгрия потребовала от Украины отчета о расходовании ранее выделенных ЕС средств в размере 50-70 миллиардов евро. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто напомнил о том, что Брюссель намерен выделить Киеву еще 20 миллиардов евро на поставки вооружения.

В начале этого года объем военной помощи Украине со стороны Запада приблизился к оборонным расходам России за 2022 год.