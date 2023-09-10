Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Крымом Фото: REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили ночью 10 сентября восемь беспилотников Вооруженных сил Украины в районе Крыма, сообщает Министерство обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым", - сказано в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в министерстве, Украина попыталась совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Напомним, в субботу, 9 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили три дрона ВСУ в районе полуострова.

По данным Министерства обороны России, за прошедшую неделю подразделения ПВО уничтожили 247 украинских беспилотников, 23 из них – в западных регионах РФ. Всего за время спецоперации было сбито или нейтрализовано 6540 дронов ВСУ.