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НовостиПолитика10 сентября 2023 3:09

Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Крымом

Украина пыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Крымом

Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Крымом

Фото: REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили ночью 10 сентября восемь беспилотников Вооруженных сил Украины в районе Крыма, сообщает Министерство обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым", - сказано в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в министерстве, Украина попыталась совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Напомним, в субботу, 9 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили три дрона ВСУ в районе полуострова.

По данным Министерства обороны России, за прошедшую неделю подразделения ПВО уничтожили 247 украинских беспилотников, 23 из них – в западных регионах РФ. Всего за время спецоперации было сбито или нейтрализовано 6540 дронов ВСУ.