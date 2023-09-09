Российские средства ПВО сбили еще два беспилотника над Крымом Фото: REUTERS

Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 9 сентября, сообщил, что еще два украинских беспилотника были сбиты в районе полуострова.

«Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ уточнило, что один из дронов был уничтожен около 19:30 дежурными средства противовоздушной обороны.

Несколькими часами ранее Аксенов проинформировал, что средства противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северо-западе полуострова.

Днем ранее украинский БПЛА был уничтожен на севере полуострова.

По данным министерства обороны России, за прошедшую неделю подразделения противовоздушной обороны уничтожили при помощи средств радиоэлектронной борьбы 247 украинских беспилотников, 23 из них – в западных регионах страны. Всего за время спецоперации было сбито или нейтрализовано 6540 дронов ВСУ.