Российские самолеты уничтожили три катера ВСУ, направлявшиеся к Крыму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экипажи российских самолетов уничтожили три быстроходных катера Вооруженных сил Украины, которые направлялись к побережью Крыма, сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации уничтожено три быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья», – говорится в Telegram-канале министерства.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о катерах Willard Sea Force производства США.

Напомним, накануне корабли Черноморского флота РФ уничтожили три катера ВСУ, которые пытались атаковать Крымский мост. Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, это произошло в южной части Керченского пролива. По его словам, речь были уничтожены безэкипажные полупогружные катера.

На прошлой неделе, 2 сентября, Минобороны РФ сообщило о попытке украинских войск ударить по Крымскому мосту морским дроном. Беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.