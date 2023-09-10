Российские самолеты уничтожили три катера ВСУ, направлявшиеся к Крыму
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Экипажи российских самолетов уничтожили три быстроходных катера Вооруженных сил Украины, которые направлялись к побережью Крыма, сообщает Министерство обороны РФ.
«Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации уничтожено три быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья», – говорится в Telegram-канале министерства.
Как уточнили в ведомстве, речь идет о катерах Willard Sea Force производства США.
Напомним, накануне корабли Черноморского флота РФ уничтожили три катера ВСУ, которые пытались атаковать Крымский мост. Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, это произошло в южной части Керченского пролива. По его словам, речь были уничтожены безэкипажные полупогружные катера.
На прошлой неделе, 2 сентября, Минобороны РФ сообщило о попытке украинских войск ударить по Крымскому мосту морским дроном. Беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.