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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 7:18

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Российская система ПВО сбила дрон ВСУ в воздухе над Брянской областью
Дарья ЧИПУРНАЯ
Система ПВО России продолжает сбивать украинские дроны

Система ПВО России продолжает сбивать украинские дроны

Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации утром в воскресенье, 10 сентября, сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

Так, около 8:30 утра по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздухе над Брянской областью.

Ранее KP.RU писал, что ранним утром 10 сентября российские системы ПВО выявили и ликвидировали восемь украинских дронов в небе над акваторией Черного моря вблизи от Крыма.

По данным Минобороны России, за минувшую неделю подразделения ПВО уничтожили порядка 247 беспилотников ВСУ, 23 из которых находились в западных регионах РФ. За все время спецоперации было сбито свыше 6,5 тысяч вражеских БПЛА.