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НовостиПолитика10 сентября 2023 9:01

В Совфеде поговоркой оценили итог участия Байдена на саммите G20

Сенатор Пушков: Байдену пришлось уехать с саммита G20 несолоно хлебавши
Дарья ЧИПУРНАЯ
Байден покинул саммит G20 без результатов

Байден покинул саммит G20 без результатов

Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден досрочно покинул саммит G20 в Нью-Дели не добившись продвижения на полях объединения идей и инициатив Запада. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, декларация саммита "Большой двадцатки" еще раз подтверждает факт неспособности западного альянса навязать свою позицию остальной части мира.

"Новое же здесь то, что за минувший год в вопросе об Украине Глобальный Юг еще больше отошел от Глобального Запада. В силу этого Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать из Нью-Дели несолоно хлебавши", - написал политик.

Сенатор подчеркнул, что США и коллективному Западу не только не удалось добиться выступления украинского президента Владимира Зеленского на G20, но и принятая декларация была далека от американских планов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки Запада "украинизировать" повестку саммита в Индии провалились.