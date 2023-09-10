В Совфеде поговоркой оценили итог участия Байдена на саммите G20

Байден покинул саммит G20 без результатов Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден досрочно покинул саммит G20 в Нью-Дели не добившись продвижения на полях объединения идей и инициатив Запада. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, декларация саммита "Большой двадцатки" еще раз подтверждает факт неспособности западного альянса навязать свою позицию остальной части мира.

"Новое же здесь то, что за минувший год в вопросе об Украине Глобальный Юг еще больше отошел от Глобального Запада. В силу этого Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать из Нью-Дели несолоно хлебавши", - написал политик.

Сенатор подчеркнул, что США и коллективному Западу не только не удалось добиться выступления украинского президента Владимира Зеленского на G20, но и принятая декларация была далека от американских планов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки Запада "украинизировать" повестку саммита в Индии провалились.