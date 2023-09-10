Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в Нью-Дели

Байден досрочно покинул Индию Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден досрочно завершил свое участие в саммите G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает агентство Press Trust of India.

Утром 10 сентября Байден вылетел из Индии во Вьетнам. Об этом пишет издание на основе свежих фотографий, на которых глава Белого дома готовится подняться по трапу самолета.

Вылет Байдена из Индии означает, что президент США не стал участвовать в третьей сессии саммита "Большой двадцатки" под названием "One future" (Одно будущее).

Ранее KP.RU рассказал, как в столице Индии прошел и чем закончился первый день саммита G20, на который помимо лидеров стран "двадцатки" приглашены еще девять государств - ОАЭ, Египет, Бангладеш, Испания, Нидерланды, Сингапур, Оман, Маврикий и Нигер.

Отметим, что Байден успел попасть в неловкую ситуацию на G20. Президент США во время своего выступления дважды не смог правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, вызвав в зале волну смеха.

Отличился и водитель Байдена, который решил подвезти частного клиента в отель, тем самым нарушив протокол.