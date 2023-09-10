Средства РЭБ подавили украинский беспилотник над Орловской областью

Вражеский дрон засекли в Орловской области. Фото: Народная Милиция ЛНР

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Орловской области в воскресенье, 10 сентября. Об этом говорится в Telegram-канале правительства Орловской области.

В 12:36 по московскому времени появилось сообщение о том, что в районе села Сомово Шаблыкинского района силами РЭБ принудительно посажен и обезврежен украинский беспилотник.

Наличие пострадавших при посадке дрона ВСУ не зафиксировано. В данный момент место происшествия оцеплено для работы правоохранительных органов.

"Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация под контролем", - говорится в сообщении пресс-службы по Орловской области.

Ранее KP.RU сообщил, что российская система ПВО перехватила украинский беспилотник в небе над Брянской областью утром 10 сентября. Еще восемь украинских дронов были ликвидированы над акваторией Черного моря вблизи от Крыма.