Минобороны: в акватории Черного моря уничтожены три десантных катера ВСУ Willard

ВС России уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 10 сентября 2023 года сообщило об уничтожении в акватории Черного моря трех быстроходных американских катера Willard с десантными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на борту.

Согласно данным минобороны, в темное время суток российская Морская авиация обнаружила и уничтожила три катера Willard с десантными группами ВСУ численностью до 36 военнослужащих.

KP.RU ранее писал, что три катера Willard Sea Force следовали в направлении Крымского побережья. Российские самолеты уничтожили их в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный.

Напомним, 9 сентября корабли Черноморского флота РФ уничтожили еще три украинских безэкипажных катера в южной части Керченского пролива, которые пытались совершить атаку на Крымский мост.