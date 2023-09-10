Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2122 человек Фото: REUTERS

Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2122 человек. Об этом рассказал телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник в местном Министерстве внутренних дел.

Также отмечается, что на данный момент известно о не менее 2420 людях, пострадавших в результате происшествия.

Напомним, что о землетрясении магнитудой 6,9 в Марокко стало известно вечером восьмого сентября. Тогда же рассказали, что 73 человека погибли в провинции Эль-Хауз, которая находится неподалеку от Мараккеша. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр отметил, что землетрясение произошло в 80 километрах от города.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагедией. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а всем пострадавшим Путин пожелал скорейшего выздоровления.