Россия предложила Оману, Кувейту и другим странам безвизовый режим

Решетников: РФ предложила отмену туристических виз Оману и еще четырем странам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что Россия выступила с предложением о полной отмене туристических виз для граждан Кувейта, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и Малайзии.

«Мы развиваем тему перехода к «безвизу». Из стран, с которыми мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии», - сказал глава Минэкономразвития на сессии Восточного экономического форума, посвященной туризму.

Он пояснил, что речь идет о тех странах, из которых возможен прирост туристов класса премиум.

Сайт KP.RU писал о введении в России с 1 августа 2023 года единых электронных виз иностранным гражданам, которая дает право на однократный въезд и пребывание в России в течение не более 16 суток. На данный момент электронная виза доступна иностранным гражданам из 55 стран, но этот список будет расширяться.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эксклюзивном интервью «КП» рассказал, что больше всего гостей посещают Россию из Казахстана, Монголии, Германии, Турции и Китая. По его данным, в 2023 году внутренний туристический поток составил уже 35 млн человек.