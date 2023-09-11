Путин может встретиться с Ким Чен Ыном 13 сентября Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына может пройти 13 сентября 2023 года. Об этом проинформировало агентство Bloomberg.

«Ким Чен Ын отбыл в Россию в преддверии ожидаемых переговоров с президентом Владимиром Путиным во Владивостоке», - пишет издание со ссылкой на северокорейские СМИ.

По данным агентства, встреча глав двух государств может состояться в среду, 13 сентября.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала, что на Восточный экономический форум прибудет Ким Чен Ын. Ни Москва, ни Пхеньян слухи не комментировали. Северокорейский лидер был в России один раз в 2019 году. Тогда он как раз встречался с Путиным во Владивостоке.

Сайт KP.RU писал, что 9 сентября 2023 года Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-й годовщиной образования КНДР. Глава российского государства выразил надежду на дальнейшее развитие между Москвой и Пхеньяном. Российский лидер отметил, что первым признал независимость КНДР Советский Союз, и с тех пор отношения между странами строятся на основе принципов дружбы и взаимного уважения.