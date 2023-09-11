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НовостиПолитика11 сентября 2023 8:50

Глава СВР Нарышкин: угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется

В штаб-квартире СВР открыли памятник Дзержинскому, смотрящему в сторону Польши и Прибалтики
Сергей ЧИКОВ
Нарышкин: угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется

Нарышкин: угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на церемонии открытия памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР заявил, что угроза России со стороны Польши и стран Прибалтики сохраняется.

Один из журналистов отметил, что взгляд Дзержинского направлен на северо-запад, в сторону Польши и Прибалтики, также, как и у оригинального памятника, стоявшего ранее на Лубянской площади.

“Установленный памятник - это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права,” — ответил Нарышкин журналисту.

Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш заявлял, что, несмотря на активную публичную антироссийскую позицию Польша и страны Прибалтики уже втайне подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой, поскольку боятся прямого конфликта с Россией.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Польша из-за “имперских галлюцинаций” все еще желает взять геополитический реванш у России.