Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2497 человек Фото: REUTERS

Число жертв сильного землетрясения, которое произошло в Марокко, выросло до 2497 человек. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщило министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, больше всего погибло в результате происшествия в провинциях Эль-Хауз (1452) и Тарудант (764).

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Марокко погибли 2122 человек. Также было известно о не менее 2420 людях, пострадавших в результате происшествия.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло поздно вечером 8 сентября в 80 километрах от Марракеша. Оно стало самым сильным в Марокко за последний век. Король Марокко Мухаммед VI в субботу, 9 сентября, объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения.