NYT: военные ВСУ признали, что ВС России добились успехов в районе Купянска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американская газета New York Times, ссылаясь на украинских военных, сообщила, что российские войска добились успехов в районе Купянска.

“Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют "ударным кулаком", с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная”, — приводит издание слова бойцов ВСУ.

В публикации отмечается, что активные действия ВС России на Купянском направлении вынудили командование ВСУ перебросить в этот регион наиболее опытные десантно-штурмовые бригады.

NYT уточняет, что никаких признаков возможного ослабления натиска ВС РФ в данном районе нет и российские подразделения постепенно добиваются “небольших тактических успехов”.

Напомним, еще в конце августа бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников признавал успешное продвижение российских войск на Купянском направлении, однако говорил, что ситуация находится под контролем.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, украинские войска в скором времени могут быть полностью разгромлены на данном направлении из-за потери боевой сплоченности.