Гросси считает, что боеприпасы с обедненным ураном не влекут значимого риска Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что использование боеприпасов с обедненным ураном не будет связано с серьезными радиологическими последствиями

«С точки зрения ядерной безопасности, нет значительных радиологических последствий», - сказал глава МАГАТЭ в понедельник, 11 сентября,

Напомним, как стало известно, США намерены поставить Украине боеприпасы с ураном к моменту передачи танков Abrams. В Пентагоне сообщили, что тяжелую технику могут доставить украинской армии уже этой осенью.

В Кремле, тем временем, Белый дом предупредили о последствиях использования подобных снарядов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вся ответственность будет полностью лежать на США.