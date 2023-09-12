Опубликованы фото и видео самолета, севшего в поле в Новосибирской области. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Западно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала первые фото и видео пассажирского самолета Сочи-Омск, который совершил аварийную посадку в Новосибирской области.

Из снимка и кадров ясно, что воздушное судно приземлилось на пшеничное поле.

Ранее региональное управление МЧС сообщило об аварийной посадке самолета с пассажирами, летевшего из Сочи в Омск. Он сел на грунт в Новосибирской области. По предварительным данным ведомства, из 159 пассажиров и шести членов экипажа никто не пострадал. Для них был организован пункт временного размещения в местном Доме культуры.

По информации транспортной прокуратуры, из 159 пассажиров в самолете было 23 ребенка. Надзорное ведомство начало проверку после происшествия.