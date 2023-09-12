Губернатор Омской области назвал причину аварийной посадки самолета в Новосибирской области. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о причинах аварийной посадки самолета в поле в Новосибирской области. По его данным, воздушное судно пошло на экстренное снижение после того, как потеряло гидросистему.

«Самолет Сочи - Омск потерял гидросистему, совершил аварийную посадку в Новосибирской области», - сказал глава региона.

Он уточнил, что на борту самолета находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, а также два пилота и четыре бортпроводника.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают спасатели. Держим ситуацию на контроле», - отметил Хоценко.

Он также пообещал, что всем, кто находился на борту, при необходимости будет оказана помощь.

Ранее стало известно об аварийной посадке пассажирского самолета, летевшего из Сочи в Омск. Воздушное судно приземлилось на пшеничное поле в Новосибирской области. В ГУ МЧС по региону сообщили, что, по предварительным данным, из 159 пассажиров и шести членов экипажа никто не пострадал. Для них был организован пункт временного размещения в местном Доме культуры.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала фото и видео аварийно севшего самолета. Также она проводит проверку из-за инцидента.