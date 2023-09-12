СК завел уголовное дело после посадки самолета на поле в Новосибирской области. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Следователи завели уголовное дело после посадки пассажирского самолета на поле в Новосибирской области. По данным Восточного транспортного управления СК РФ, оно возбуждено по статье о нарушении правил безопасности.

«Новосибирским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», - сказано в сообщении ведомства.

В СК установили, что утром во вторник, 12 сентября, выполнялся рейс «Сочи-Омск», по технической причине самолету пришлось совершить аварийную посадку в Убинском районе Новосибирской области.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте инцидента работают следователи.

Ранее стало известно об аварийной посадке пассажирского самолета, летевшего из Сочи в Омск. Воздушное судно приземлилось на пшеничное поле в Новосибирской области. В ГУ МЧС по региону сообщили, что на борту было 159 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

По информации губернатора Омской области Виталия Хоценко, причиной аварийной посадки самолета стала потеря гидросистемы. Он уточнил, что на борту воздушного судна находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, а также два пилота и четыре бортпроводника.