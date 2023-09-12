Появилась запись переговоров пилотов самолета, севшего на поле под Новосибирском. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Пилот пассажирского самолета, летевшего из Сочи в Омск, перед тем, как начать аварийную посадку в Новосибирской области проинформировал о потере гидравлики. Запись переговоров опубликовали «Известия».

«Потеря гидравлики. Сейчас зону ожидания выполним и далее подскажу вам», - сказал пилот.

Позже он уточнил: «Принимаем решение на Новосибирск».

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что причиной аварийной посадки самолета стала потеря гидросистемы.

Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области во вторник, 12 сентября, 2023 года. В ГУ МЧС по региону сообщили, что на борту было 159 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. По данным Хоценко, в самолете, в том числе, находились 23 ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки пассажирского самолета. По данным Восточного транспортного управления СК РФ, оно возбуждено по статье о нарушении правил безопасности. Проверку о безопасности полетов также начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.