Стало известно состояние пассажиров самолета, экстренно севшего под Новосибирском

Пять человек обратились к врачам после посадки самолета в поле под Новосибирском. Фото: глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк

Министерство здравоохранения Новосибирской области рассказало о состоянии пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в поле. По информации ведомства, всего за медицинской помощью обратились пять человек.

«Двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы», - сказано в сообщении регионального Минздрава.

В ведомстве уточнили, что еще одному пассажиру врачи помогли сразу возле самолета. У него поднялось давление.

Минздрав также проинформировал, что все находящиеся на борту дети не пострадали. С пассажирами в пункте временного размещения в районном Доме культуры работают психологи. Там же дежурят медики.

Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области во вторник, 12 сентября, 2023 года. В ГУ МЧС по региону сообщили, что на борту было 159 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Согласно опубликованным записям переговоров пилотов самолета, перед тем, как начать аварийную посадку в Новосибирской области, они сообщили о потере гидравлики. Губернатор Омской области Виталий Хоценко также подтвердил, что причиной инцидента стала потеря гидросистемы.