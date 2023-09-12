Путин: Запад пытается затормозить развитие Китая, но это не удастся сделать

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке высказался о попытках западных стран сдерживать развитие Китая.

По словам президента, Запад, видя в России реального геополитического конкурента, стал вести политику сдерживания. Сейчас по подобному сценарию западные страны действуют в отношении Китая.

Путин заявил, что развитие КНР "семимильными шагами" под руководством Си Цзиньпина повергло всех на Западе в шог.

"Они делают все для того, чтобы затормозить развитие Китая, но это не удастся сделать, они опоздали. Все, поезд ушел", - сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил о высоком уровне отношений с Китаем как в политической сфере, так и в экономической.