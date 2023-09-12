Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире12 сентября 2023 8:39

Путин: Запад пытается затормозить развитие Китая, но это не удастся сделать

Запад ведет политику сдерживания в отношении Китая, заявил президент РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке высказался о попытках западных стран сдерживать развитие Китая.

По словам президента, Запад, видя в России реального геополитического конкурента, стал вести политику сдерживания. Сейчас по подобному сценарию западные страны действуют в отношении Китая.

Путин заявил, что развитие КНР "семимильными шагами" под руководством Си Цзиньпина повергло всех на Западе в шог.

"Они делают все для того, чтобы затормозить развитие Китая, но это не удастся сделать, они опоздали. Все, поезд ушел", - сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил о высоком уровне отношений с Китаем как в политической сфере, так и в экономической.