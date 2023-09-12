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НовостиПолитика12 сентября 2023 8:45

Путин: поставки Киеву кассетных боеприпасов не изменят ситуацию на поле боя

Президент отметил, что даже истребители F-16 не изменят ход конфликта и лишь затянут его
Сергей ЧИКОВ
Путин: поставки Киеву кассетных боеприпасов не изменят ситуацию на поле боя

Путин: поставки Киеву кассетных боеприпасов не изменят ситуацию на поле боя

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ 2023 заявил, что поставки кассетных боеприпасов на Украину не поменяли ситуацию на поле боя.

Глава государства добавил, что недавнее решение союзников Киева о передаче американских истребителей F-16 также не повлияет на исход спецоперации России и лишь затянет конфликт.

Тем временем, по словам президента, украинские войска в ходе широкомасштабного летнего наступления потеряли уже более 71 тысячи военнослужащих и тысячи единиц военной техники.

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